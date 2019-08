Même pour de petits travaux, il est désormais obligatoire de réaliser un diagnostic amiante

L'obligation de RAAT, si elle n'est pas respectée peut valoir jusqu'à 18.000 euros d'amende aux particuliers (9.000 euros d'amende administrative et 9.000 euros d'amende pénale). L'objectif de la mesure est clair : assurer la sécurité des artisans réalisant les travaux, mais aussi des occupants des lieux.





En effet, "l'amiante constitue un problème majeur de santé publique et de santé au travail : ce matériau aux multiples qualités s'est révélé hautement toxique. Il a été massivement utilisé et le nombre de cancers qu'il a induit ne cesse d'augmenter [...] Il reste présent dans de nombreux bâtiments et équipements", rappelle en effet l'Institut national de recherche et de sécurité (INRS). Cet organisme précise également que "400 à 500 fois moins épaisses qu'un cheveu, les fibres d'amiante sont invisibles dans les poussières de l'atmosphère. Inhalées, elles peuvent se déposer au fond des poumons et provoquer des maladies respiratoires graves".