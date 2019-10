Nombre de ventes, taux d'intérêt, investissement locatif... l'immobilier vole de record en record

TRANSACTIONS - Selon l'enquête trimestrielle de Century 21 publiée ce mercredi, le nombre de ventes a bondi de 13,7% sur un an dans le marché de l'immobilier ancien. Une envolée notamment portée par le boom de l'investissement locatif (+19,9%).

Les records ont tous été battus. Le secteur de l'immobilier connaît en effet actuellement un dynamisme exceptionnel. Selon un bilan dévoilé ce mercredi 2 octobre par Century 21 et portant uniquement sur le marché de l'immobilier ancien, l'activité a progressé de 13,7% sur un an, entre le troisième trimestre 2018 et le troisième trimestre 2019. Pour rappel, selon les indices Notaires-Insee, le cap du million de transactions effectuées sur douze mois a aussi été franchi pour la première fois cet été.

Cette envolée s'explique principalement par les taux d'intérêt des crédits immobiliers extrêmement avantageux (et qui continuent de baisser). Ils ont ainsi chuté à 1,17% en moyenne (toutes durées confondues) au mois d'août, selon le dernier Observatoire Crédit Logement / CSA. Ces taux inférieurs à l'inflation pour le quinzième mois consécutif "permettent de solvabiliser des ménages qui, désormais, passent du 'je veux' au 'je peux'", observe Century 21.