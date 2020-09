Où investir dans l’immobilier : la SCPI sur le podium de l’épargne ? AdobeStock

INVESTISSEMENT - Acheter un appartement locatif n’est plus la seule façon d’investir dans l’immobilier en 2020. Les fonds immobiliers ou SCPI sont de plus en plus prisés par les épargnants français en recherche d’un placement simple et rentable.

L’immobilier affiche une performance qui laisse derrière tous les placements d’épargne tradition-nels. Les Français ont massivement épargné ces derniers mois et sont de plus en plus nombreux à vouloir investir dans l’immobilier locatif. Beaucoup se dirigent vers les SCPI, les fonds immobiliers qui permettent d’investir dans la pierre de façon simple, rentable et dématérialisée au travers de plateformes comme La Centrale des SCPI. Quelles sont les raisons de cet engouement ?

La SCPI, le placement qui monte

La rentrée amorce le rallye de la fin d’année, l’occasion de faire un panorama de l’épargne. Quelles sont les performances des différents placements en 2020 ? Quels sont les bons et les mauvais élèves et surtout quel sera le meilleur placement de l’année ? Sans grande surprise, les livrets d’épargne réglementés, livret A et livret de développement durable et solidaire, restent au plancher avec des taux de 0,50 %. La morosité est de mise sur les place-ments bancaires, et ce ne sont pas les livrets boostés ou les PEL qui vont venir redorer l’ensemble. Il est aujourd’hui impossible d’obtenir une performance supérieure à l’inflation sur ces placements. À réserver pour de l’épargne de sécurité immédiate donc… Ceux qui pensaient chercher de la performance du côté des fonds euros des assurances-vie vont déchanter. Déjà mis à mal par des années de baisse des taux, les fonds en euros sont encore at-tendus en baisse sur 2020 et ce pour la huitième année consécutive. Les taux devraient osciller aux alentours du 1 % symbolique avec des conditions à l’entrée de plus en plus restrictives pour ces supports. Certains assureurs ferment même purement et simplement leurs fonds en euros. Les épargnants les plus audacieux qui ont misé sur la Bourse ne seront a priori pas récompensés sur l’année 2020. La baisse du CAC40 est à ce jour d’environ 15 % par rapport à la fin 2019. Les dividendes ne viendront pas compenser l’ensemble puisque de nombreux secteurs comme l’aéronautique ou les banques les ont suspendus. La première place sera probablement occupée cette année par l’immobilier qui se pose en valeur refuge de référence. Ainsi la SCPI, le placement d’épargne immobilière de référence, ressort avec une performance globale au 30 juin 2020 de 5,30 % selon l’indice EDHEC IEIF Immobilier d’Entreprise France. 5,30 % qui se décomposent en un rendement courant de 4,20 % et d’une revalorisation du prix des parts de 1,20 %. Une performance qui détonne sur cette année ! « La performance des SCPI attire de plus en plus de Français qui veulent investir dans la pierre et qui sont à la recherche de simplicité, d’une gestion clé en main et surtout de rentabilité. Aucun autre placement n’offre aujourd’hui un tel couple rendement / risque » décrypte Lionel Benhamou, associé fondateur de La Centrale des SCPI, plateforme de conseils en SCPI.

Pourquoi choisir la SCPI plutôt qu’un appartement pour investir dans l'immobilier ?

L’achat d’un appartement locatif suppose un investissement personnel très chronophage de la part de l’acquéreur. Il doit bien évidemment comparer et sélectionner le bon bien, le négocier au juste prix et se déplacer plusieurs fois pour les signatures chez le notaire avant d’attendre les délais légaux pour finale-ment devenir réellement propriétaire. Un processus qui ne se termine pas là puisque le nouveau propriétaire devra ensuite procéder aux éventuels travaux de l’immeuble, assurer l’entretien courant de son bien et gérer les relations avec les locataires. Un véritable travail de longue haleine qui, s’il est mal effectué ou mal anticipé, peut coûter très cher et faire passer l’investisseur totalement à côté de la forte rentabilité de l’immobilier locatif. C’est pourquoi les investisseurs, de plus en plus en recherche de simplicité, se tournent vers les SCPI. La vague de digitalisation touche en effet aussi l’univers de la pierre : avec les SCPI, les Français peuvent désormais acheter de l’immobilier locatif à distance et sans se déplacer. Les SCPI sont des fonds immobiliers qui permettent aux investisseurs d’acheter de l’immobilier locatif qui sera entièrement géré par une société de gestion. Dans ce système, l’associé de la SCPI est un propriétaire mais n’a pas à s’occuper de la gestion ou des travaux. Toutes ces tâches sont déléguées à la société de gestion. Le propriétaire va donc se contenter d’encaisser les loyers. Mais les avantages des fonds immobiliers ne se limitent pas qu’à la gestion. Les gérants sont en effet des experts de l’immobilier et vont donc pouvoir dénicher les meilleures affaires pour leur SCPI, ils vont anticiper les charges des travaux et savoir éviter les pièges classiques de l’immobilier… Tout ceci permet aux SCPI d’afficher une rentabilité qui peut aller jusqu’à 6% nets pour les investisseurs. Avec la SCPI, l’investisseur a à sa disposition un moyen simple et efficace d’avoir des revenus complémentaires. La SCPI permet aussi de cibler de l’immobilier multi-sectoriel qui est normalement inaccessible aux particuliers. Avec une SCPI, un épargnant peut donc investir dans des cliniques privées, des centres de recherche de pointe ou encore des locaux de logistique high-tech qui serviront à du e-commerce. Une source de diversification inégalable qui permet de bien maîtriser le risque de l’immobilier. « Diversification optimale, sérénité de gestion, placement digitalisé et rentabilité maximisée, la SCPI a toutes les qualités pour devenir la nouvelle façon d’investir dans l’immobilier des Français » résume Laurent Fages, consultant senior pour La Centrale des SCPI, le comparateur gratuit de parts de SCPI.

Où obtenir des renseignements sur les SCPI ?

Les Français affluent massivement vers les fonds immobiliers et ils sont plus d'un million aujourd'hui à avoir investi dans l'immobilier sur des parts de SCPI de rendement. La fréquentation du site internet de La Centrale des SCPI (www.centraledesscpi.com), la référence des comparateurs en ligne de fonds immobilier, a littéralement explosé en 10 ans. Sur cette plateforme, les épargnants peuvent ainsi trouver une mine d'informations sur les stratégies des différentes SCPI, leurs zones géographiques d'investissements ou encore les secteurs des biens immobiliers qui les composent. Les consultants de La Centrale des SCPI accompagnent ainsi gratuitement les investisseurs dans leur projet d'achat pour qu'ils puissent s'y retrouver au sein des 200 références de SCPI existantes.