"Pour être vivant, un centre-ville a besoin de locomotives"

Créée en 2005 par des élus locaux, des parlementaires, consulaires, des représentants de corps d’Etat et des chercheurs, l’association Centre-Ville en Mouvement fédère les acteurs engagés dans des projets d’innovation et de redynamisation des centres-villes. Pierre Creuzet, Directeur Fondateur de l’association nous explicite les raisons pour lesquelles il a récemment conclu un partenariat avec Orpi Pro ,et fournit des éléments de conseils aux investisseurs souhaitant profiter de la revitalisation des centres-villes pour investir dans un commerce de proximité.

On parle beaucoup de rénovation des centres-villes. Quel est l’état des lieux en ce début d’année ?

Pierre Creuzet : J’insiste d’abord sur le fait que l’attachement des Français pour les cœurs de ville est de plus en plus fort : en 2019, 72 % des Français s’y déclaraient attachés soit 14 % de plus qu’en 2018. Cet engouement est particulièrement élevé chez les jeunes où il atteint 77 %. Une majorité de Français, 9 sur 10, se réjouit de cette revitalisation et demande aux maires que ce soit un objectif important.

A l’heure actuelle, sauf exception, le cœur de ville des grandes métropoles se porte bien. Beaucoup d’habitants migrent de la périphérie vers le centre pour y trouver de l’animation et parfois plus de sécurité. En ce qui concerne les petites villes et les agglomérations de taille intermédiaires, la situation est plus contrastée, mais elle s’améliore : l’Etat va investir 1 milliard par an durant 5 ans pour revitaliser le centre des villes moyennes. Par ailleurs, un plan de soutien spécifique concernant environ 400 petites villes devrait être annoncé cet été lors de la biennale européenne du centre-ville et des commerces qui se tiendra au Parlement de Strasbourg en juin prochain.