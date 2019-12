Pourquoi investir dans l’immobilier d’entreprise

Sur les vingt dernières années, l’investissement immobilier professionnel a dégagé un taux de rendement annuel supérieur à 9 %, selon les données de l’Institut de l’Epargne Immobilière et Foncière. En plein essor, notamment dans le centre des villes de tailles intermédiaires revitalisés par la loi Elan, ce type d’investissement est accessible aux particuliers. Si en zone 1 (Paris et une grande partie de sa région) les prix ont atteint des niveaux stratosphériques, il suffit d’un ticket d’entrée de 50 à 150.000 euros pour devenir propriétaire d’un local commercial, d’un bureau ou d’un entrepôt en zone 3 .

Autre avantage de l’immobilier d’entreprise : les problèmes d’impayés sont marginaux. Un bail correctement rédigé, comme c’est le cas s’il est supervisé par les professionnels du réseau Orpi Pro, garantit les intérêts du bailleur. Non seulement en cas d’impayé « simple », mais également si le locataire fait défaut. Une clause résolutoire permet de rappeler le preneur à l’ordre dès lors qu’il ne respecte pas ses obligations contractuelles. Le bailleur peut ainsi obtenir la résiliation du bail au premier impayé.

Pour s’assurer de la solidité des locataires, il est possible de recourir à un bail dérogatoire. Conclue sur une courte période, cette formule est utilisée quand le propriétaire ne souhaite pas s'engager sur un bail commercial classique de 9 ans. Il permet notamment de « tester » le preneur sur une durée pouvant aller jusqu’à 24 mois. En cas d’incident, le preneur n'a d'autre choix que de quitter les lieux à la fin du bail.

Plus rentable et moins risquée que l’investissement résidentiel, la pierre d’entreprise permet aussi de dégager de solides plus-values immobilières et foncières. A condition que le local acquis soit situé dans un emplacement de premier choix. Cette qualité d’emplacement est la règle d’or du marché. Elle conditionne le gain futur du bailleur.

