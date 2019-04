Préavis, état des lieux, caution : comment bien quitter une location ?

Pour récupérer le dépôt de garantie, il vous appartient de rendre un logement propre et bien entretenu. Outre un ménage en profondeur, n'oubliez pas de "reboucher les trous dans les murs, repeindre les salissures, refaire les joints de la salle de bain et de la cuisine. L'entretien courant des appareils de chauffage et des appareils électriques ainsi que l'entretien annuel de la chaudière ou du ramonage des conduits de cheminée sont aussi à la charge du locataire", détaille Fabien Court.





Au moment de l'état des lieux (et de l'inventaire s'il s'agit d'un meublé), toutes les pièces seront passées au peigne fin et comparées à leur état quand vous êtes arrivé. L'état des lieux d'entrée servira alors de référence. Si le logement ou les équipements sont dégradés au-delà d'une usure normale, vous devrez indemniser le propriétaire. Celui-ci pourra alors effectuer une retenue sur le dépôt de garantie et dans les cas extrêmes vous réclamer une somme complémentaire, le tout "sur justificatifs avec devis pour du ménage ou des travaux par exemple", précise le directeur d'agence. A noter qu'un décret de 2016 oblige à prendre en compte la vétusté des éléments lors de l'état des lieux. Autrement dit, il est considéré comme normal que notamment la moquette, le carrelage ou la menuiserie ne soit pas restés comme neufs.





Un conseil : "Pensez bien à relever les compteurs", insiste Fabien Court tout en rappelant qu'"il vous appartient en effet de rompre vos contrats de fourniture d'énergie en indiquant l'index de consommation. N'oubliez pas non plus de résilier votre assurance multirisque habitation".