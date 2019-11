PTZ menacé de disparition : comment bénéficier de ce prêt gratuit pour acheter votre résidence principale

Jugé trop cher et pas assez efficace, le prêt à taux zéro (PTZ) est amené à disparaître après 2021. Telles sont en tout cas les préconisations d'un rapport commandé par le gouvernement, dévoilé dans Les Échos de ce jeudi 7 novembre. Le contexte des taux d'intérêt des crédits immobiliers extrêmement bas rend en effet cet outil moins attrayant et pousse les ménages à acheter dans le neuf, selon ce document élaboré conjointement par l'Inspection générale des finances et le Conseil général de l'environnement et du développement durable, des instances dépendant du gouvernement.

• Zone C : tout le reste du territoire, c'est-à-dire certaines zones-périurbaines et les zones rurales.

• Zone A : agglomération de Paris (dont A bis), Côte d'Azur, partie française de l'agglomération de Genève, et autres communes où les loyers et les prix des logements sont très élevés.

À noter que les ménages achetant dans le neuf ne peuvent solliciter un PTZ sur l'ensemble du territoire que jusqu'à fin 2019. À partir de 2020, pour un achat dans le neuf, seuls ceux visant une grande agglomération (zone A, A bis et B1) pourront accéder au dispositif. Dans l'ancien, le PTZ restera mobilisable en zones péri-urbaines et rurales.

• Pour tous les logements neufs

-> En zone A, A bis ou B1

Le PTZ est plafonné à 40% du coût de l'opération dans la limite des plafonds précédents. Ce qui donne par exemple pour une personne seule un montant de PTZ maximum de 60.000 euros en zone A et A bis et de 54.000 euros en zone B. Pour quatre personnes, ce sera respectivement 120.000 euros et 108.000 euros

-> En zone B, B2 et C

Le PTZ est plafonné à 20%. Soit, pour une personne seule, 22.000 euros maximum en zone B2 et 20.000 euros en zone C. Ou, pour quatre, 44.000 euros et 40.000 euros.

Exemple :

Un couple avec deux enfants achetant un logement neuf à Limoges (zone B1) peut bénéficier d'un PTZ de 108.000 euros maximum puisque le montant maximum de l'opération pris en compte est fixé à 270.000 euros (40% x 270.000 euros). Autre exemple, pour une opération coûtant 200.000 euros, le PTZ sera plafonné à 80.000 euros (40% x 200.000 euros).

• Pour les logements anciens (avec travaux) en zones péri-urbaines et rurales

Seules les zones B2 et C peuvent donner lieu à un PTZ. Celui-ci est alors plafonné à 40% du coût total de l'opération, avec la prise en compte des mêmes plafonds que précédemment. Ainsi, une personne seule pourra demander un PTZ de 44.000 euros maximum en zone B2 et 40.000 euros en zone C. Une famille de quatre pourra quant à elle obtenir un coup de pouce maximal de respectivement 88.000 euros et 80.000 euros.

Exemple :

Un couple sans enfant achetant un logement à rénover dans la ville normande de Trouville (zone C) - pour y vivre à l'année puisque les résidences secondaires sont exclues du dispositif - peut solliciter un PTZ de 56.000 euros maximum pour une opération d'au moins 140.000 euros au total (40% x 140.000 euros).