Prêt immobilier : comment changer d'assurance emprunteur (et potentiellement économiser des milliers d'euros)

De façon générale, plus l'assuré est jeune et moins il attend pour changer, plus les économies potentielles sont importantes. Les seniors ayant souscrit une prime excessive lors de leur contrat peuvent aussi bénéficier d'un montant moindre. Exemple extrême mais tout à fait réel : un couple, dont l'un a 66 ans et l'autre 70 ans, ayant emprunté 115.000 euros, a ainsi fait passer sa prime d'assurance de 248 euros par mois à 88 euros par mois.





Mais tout dépend aussi des cas particuliers. Ainsi un emprunteur ayant quitté un métier à risque (pompier par exemple) pour un travail de bureau pourra accéder à des tarifs plus intéressants. De même, une personne ayant été pénalisée à la souscription d'un contrat en raison d'une pathologie est invitée à vérifier si elle ne bénéficie pas désormais du droit à l'oubli.





Vu la multiplicité des cas, il serait hasardeux de prédire qui économisera combien. Pour évaluer sa situation, chacun peut réaliser une simulation en quelques clics sur les différents comparateurs en ligne.