Prix de l'immobilier au ski : le mètre carré parfois aussi cher qu'à Paris, découvrez le Top 10 des stations

Parmi les six massif français, l'immobilier des Alpes du Nord, où se situent donc les 56 premières stations en terme de prix des logements, est logiquement le plus cher de tous avec un prix moyen de 5.026 euros/m². Ce massif présente en effet de nombreux avantages puisqu'il abrite les plus grands domaines skiables et les stations dotées des infrastructures les plus importantes. Des caractéristiques qui attirent surtout une clientèle aisée française (et notamment d'Ile-de-France) et internationale. C'est là aussi que les forfaits sont les plus chers, autour de 300 euros la semaine par exemple pour le domaine Tignes / Val d'Isère.





Mais ces montagnes abritent aussi de manière paradoxale des stations où les biens sont le plus accessible financièrement. Pour preuve, il est possible d'investir à moindre coût à Gresse-en-Vercors (hors classement), où le prix moyen est de 1.460 euros/m².