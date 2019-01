Quid du prix de l'immobilier en ce début d'année ?

En ce début d'année 2019, le taux de crédit immobilier est de 1,6% en moyenne, contre 5% il y a dix ans. Mais il est difficile de trouver le bien immobilier de ses rêves à cause de la flambée des prix. En investissant la même somme qu'il y a deux ans, les acquéreurs perdent l'équivalent d'une pièce en termes de surface. L'investissement immobilier est-il encore rentable ?



