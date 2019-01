Revenus fonciers : acompte, taux, ajustement... ce que le prélèvement à la source change

Il vous appartient de choisir la fréquence de prélèvement de vos acomptes : tous les mois (par défaut) ou tous les trois mois (sur option). A noter que vous aviez jusqu'à début décembre 2018 pour demander un prélèvement trimestriel et que cette option vaut pour l'ensemble de l'année 2019. Concrètement, sans action de votre part, les acomptes seront prélevés à partir de janvier par l'administration fiscale à compter du 15 de chaque mois. Si vous avez demandé un prélèvement trimestriel, ils auront successivement lieu à compter du 15 février, du 15 mai, du 15 août et du 15 novembre.





Un décalage d'un an et demi perdurera toutefois dans le calcul de l'impôt puisque le montant des acomptes prélevés sur vos revenus fonciers perçus à compter de janvier 2019 sera évalué sur la base de revenus imposables de 2017. Revenus que vous avez portés à la connaissance de l'administration fiscale dans votre déclaration de revenus effectuée en mai 2018. Un ajustement sera donc ensuite à prévoir en septembre 2019 en fonction de votre déclaration de mai 2019 portant sur l'année 2018. Et ainsi de suite pour les années suivantes.