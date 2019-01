SONDAGE LOGIC-IMMO/LCI - Immobilier : les Franciliens prêts à acheter même s'ils jugent les prix surestimés

Les futurs acquéreurs d'Ile-de-France (43%) sont clairement plus nombreux que la moyenne à l'échelle du pays (36%) à prévoir une augmentation des prix à six mois. Dans la même logique, ils sont moins nombreux à anticiper une stabilisation des prix dans les mois à venir. Au point que 71% d'entre eux s'attendent encore à une pénurie de biens correspondant à leurs attentes dans les six mois à venir (76% en moyenne en France). Par la même occasion, 64% des candidats à l'accession en région parisienne tablent sur des prix toujours trop élevés dans les mois à venir (68% à l'échelle nationale).





Et pour cause, "côté perception, les acquéreurs franciliens ressentent davantage la tension du marché. Ils s’identifient, plus que la moyenne, dans une zone de recherche 'tendue'. En effet, 53% se considèrent dans une zone de recherche où il y a plus d’acheteurs que de biens en vente (contre seulement 47% pour l’ensemble des futurs acquéreurs France entière)", analyse-t-on encore chez Logic-Immo.