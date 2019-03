Syndics : de nouvelles règles pour plus de transparence

L'annonce d'Edouard Philippe sur les syndics de copropriété concerne directement douze millions de nos concitoyens. Grâce à une série de nouvelles mesures, le chef du gouvernement souhaite mieux faire jouer la concurrence dans ce domaine et en finir avec les abus. Alors, quelles pistes l'exécutif envisage-t-il exactement ? Pourquoi les syndics sont-ils si mal vus en général ?



