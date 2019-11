Emploi dynamique et logement pas trop cher : découvrez les 10 villes les plus attractives

Besançon, Orléans et Saint-Étienne constituent le trio de tête de ces villes les plus avantageuses à la fois en matière d'emploi et de pouvoir d'achat immobilier, selon le Baromètre "Work & Live" publié ce lundi 4 novembre par le site de recherche d'emploi Jobijoba et le courtier en ligne Meilleurtaux.com. Retrouvez ci-dessous le détail du Top 10. Cliquez ici pour accéder au tableau si vous ne le visualisez pas.

Elles ne viennent pas en premier à l'esprit. Et pourtant un bon nombre de villes moyennes présentent l'équilibre parfait entre la facilité à y trouver un emploi et la possibilité d'y acheter un logement d'une belle surface à un prix relativement raisonnable en comparaison des statistiques hexagonales.

Pour établir ce classement ayant vocation à rendre compte de l'attractivité des 30 plus grandes villes de France, trois critères ont été pris en compte : l'emploi (nombre d'offres en CDI dans la localité rapporté au nombre d'habitants), le salaire (le montant net médian - 50% gagne plus et 50% gagne moins - proposé au niveau local) et le pouvoir d'achat immobilier (calculé à partir du salaire médian dans chaque ville, des taux d'intérêt pratiqués localement et du prix au mètre carré).

En haut du podium, Besançon présente donc la double force de proposer non seulement un marché local de l'emploi dynamique (7e rang en France avec 13 offres en CDI pour 100 habitants) grâce à son tissu industriel et son secteur tertiaire mais aussi un bon pouvoir d'achat immobilier (8e place avec un mètre carré à 1.984 euros, soit 74 m² de pouvoir d'achat immobilier). À noter, à titre de comparaison, que la moyenne se situe à 2.060 euros/m² au niveau national et à 10.090 euros/m² dans la capitale, dans le marché de l'immobilier ancien, selon les dernières données des Notaires).