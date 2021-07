En immersion dans les chantiers d’une tour de bureaux à Paris

Lorsque ce chantier a démarré, il y a trois ans, l’immobilier de bureau battait les records dans ce quartier d’affaires, le plus grand d’Europe. Alors, construire un gratte-ciel monumental en plein milieu d’un échangeur routier, sur une parcelle minuscule, à peine plus grande qu’une moitié de terrain de football, et sans détourner la circulation, cela semblait un prix raisonnable à payer pour les bâtisseurs. Et en l’absence de zone de stockage au sol, l'approvisionnement en matériaux de construction est un casse-tête quotidien.