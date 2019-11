Immobilier : à quoi ressembleront nos maisons de demain ?

Chaque année, 180 000 Français font construire leurs maisons. En parallèle, de nouveaux matériaux apparaissent : façades générant de l'énergie, fenêtres intelligentes, isolants plus fins... Ils sont présentés en ce moment au Mondial du Bâtiment. L'édition 2019 s'est ouverte ce lundi à Paris. À quoi ressembleront nos maisons de demain ?



