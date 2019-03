VIDÉO - Immobilier : l'éco-PTZ change ce vendredi, les nouvelles règles pour en bénéficier

A noter que dans un second temps, à compter du 1er juillet, cet éco-PTZ fera l'objet de nouvelles modifications : extension à tous les logements achevés depuis plus de deux ans, extension aux travaux d'isolation des planchers bas, uniformisation de la durée d'emprunt à 15 ans pour tous les prêts et cumul avec éco-PTZ complémentaire possible pendant 5 ans.