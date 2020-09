Immobilier : la hausse des prix s'essouffle

Les prix de l'immobilier semblent se tasser dernièrement et diffèrent selon les grandes villes de l'Hexagone. Ils continuent de monter à Paris, Lille et Rennes mais à moins de 2%. Pour les restes, on constate une stagnation des prix et même une baisse notamment à Nice ou Marseille. Pas de fausse joie non plus précise les professionnels, les prix ne s'effondrent pas. Les taux de crédit quant à eux sont toujours au plus bas avec 1,10% sur 15 ans, encore négociable pour les meilleurs profils. En principe, le loyer non plus ne bouge, mais il peut être réévalué selon les travaux. Quelles sont règles d'endettement des ménages ?



