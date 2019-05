Immobilier : Paris, Bordeaux, Rouen... que peut-on acheter avec le salaire moyen d'un Français ?

Ces différences de pouvoir d'achat immobilier d'une ville à l'autre se retrouvent bien sûr également à des niveaux de salaire plus bas. Avec 1.189 euros nets par mois (soit le plafond touché par les 10% les moins bien rémunérés), il est par exemple possible de n'acheter que 20m² à Bordeaux, 39m² à Grenoble ou 49 m² à Clermont-Ferrand. A l'autre bout de l'échelle, avec un salaire de 3.576 euros nets (soit le plancher des 10% les mieux payés), la surface triple pour arriver à respectivement 59m², 118m² et 121m². A noter que ces chiffres théoriques ne tiennent pas compte des écarts de taux de crédit qui peuvent baisser de 0,7 point pour les meilleurs dossiers présentant les revenus les plus hauts.





Des écarts se retrouvent également d'un sexe à l'autre. L'égalité salariale n'étant pas encore une réalité dans toutes les entreprises tricolores, la capacité d'emprunt moyenne des femmes (dont le salaire moyen dans le privé se situe à 1.968 euros nets) est rognée de 32.000 euros par rapport à celle des hommes (salaire moyen de 2.431 euros nets). Ce qui représente, en moyenne en France, 16 m² de moins pour celles-ci.