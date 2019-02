Immobilier : prix, ventes, disparités, l'année 2018 a fini sur les chapeaux de roues

Nouveau record pour l'immobilier. Après deux années déjà au plus haut, le marché des logements anciens a atteint un nouveau sommet en 2018. Selon l'indice Notaires-Insee publié ce jeudi 28 février, 970.000 transactions ont eu lieu sur l'ensemble de l'année. Ce nombre est (de peu) supérieur à celui observé en 2017 (968.000). Ce niveau sans précédent prend place dans un contexte de taux d'intérêt des crédits immobilier extrêmement bas.





Selon ces données, les prix ont progressé de 3,2% en moyenne sur un an. Ils ont ainsi poursuivi la hausse engagée depuis 2015. Le rebond s'est même accentué au quatrième trimestre. Une évolution d'autant plus remarquable que l'inflation a ralenti en fin d'année après avoir pourtant frôlé les 2% en milieu d'année. A noter que l'augmentation annuelle moyenne est légèrement plus élevée pour les appartements (3,4%) que pour les maisons (3,1%).