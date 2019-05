Réduction d'impôt Pinel : zones, loyers, plafonds... comment bénéficier de cet investissement locatif ?

Pour bénéficier du dispositif, l'investisseur doit acheter un logement neuf ou encore en construction. Le bien ne doit pas coûter plus de 5.500 euros/m² ni dépasser au total 300.000 euros. Autre condition, il doit se situer dans une zone ou le déséquilibre entre l'offre de logements à louer et la demande est fortement marqué. Il s'agit de la zone A bis (Paris et la petite couronne), la zone A (Côte d'Azur, Ile-de-France, partie française de l'agglomération genevoise) et la zone B1 (grandes métropoles régionales et grande couronne parisienne).





A noter que depuis janvier 2019, la zone B2 (villes périurbaines) et la zone C (campagne) sont, à quelques exceptions près, exclues du dispositif. A noter également que le plafonnement du prix au mètre carré exclut, de fait, Paris (où la moyenne frôle les 10.000 euros/m²) du dispositif, mais pas forcément sa petite couronne.





Cliquez ici pour accéder au moteur de recherche officiel permettant de connaître la zone d'une commune donnée.