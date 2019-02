Rénovation des logements vétustes : de nombreux biens à vendre éligibles à l'avantage fiscal Denormandie

Et dans 95 d'entre elles, ce taux dépasse même les 90%. A l'instar de Limoges (93,2%), Mulhouse (93,1%), Tarbes (92,1%), Chalon-sur-Saône (92,1%), Château-Thierry (91,8%), Dieppe (90,7%), Pau (90,6%), Corbeil-Essonnes (90,4%) ou encore Quimper ( 90,2%).





A plus grande échelle, six régions -selon l'ancien découpage administratif- présentent des taux également élevés (moyenne des villes concernées). La Lorraine (12 villes) arrive en tête avec 92,5 % des logements à vendre bel et bien éligibles au dispositif. La Corse (2 villes, 74,4%) ferme la marche, avec une moyenne qui reste toutefois très honorable.