Immobilier : vous vendez votre bien ? Voici le délai auquel vous attendre

Il faut dire que le marché parisien est encore plus tendu que celui des autres métropoles. Derrière la capitale, Lyon (44 jours), Strasbourg (45 jours), Bordeaux (51 jours) et Saint-Etienne (53 jours) figurent parmi les cinq villes où les studios se vendent le plus rapidement. À l'autre bout de l'échelle, on retrouve, outre Toulon, Grenoble, Angers, Le Havre ou encore Reims, communes où les délais dépassent 100 jours.





Pour un deux-pièces, les vendeurs doivent attendre 77 jours en moyenne pour trouver preneur. Le délai tombe à 35 jours à Paris, 42 jours à Rennes, 49 jours à Nantes, 51 jours à Villeurbanne et 52 jours à Lyon. C'est plus de deux fois moins qu'à Nîmes (109 jours), Nice (111 jours) et Toulon (113 jours).





En ce qui concerne les logement plus spacieux, plus le nombre de pièces augmente, plus le délai diminue. Sur l'ensemble du territoire, un trois-pièces se vend ainsi en moyenne en 76 jours, un quatre-pièces en 70 jours et un cinq-pièces en 66 jours. A Paris, qui s'accapare décidément tous les records, il faut compter respectivement 33 jours, 32 jours et 39 jours. Autre exemple, à Toulouse, les biens restent sur le marché respectivement en moyenne 52 jours, 43 jours et 49 jours.