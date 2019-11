Innovation : et si on se passait du chauffage ?

C'est la saison de rallumer ses chauffages sauf pour ceux qui n'en ont plus besoin. Les nouvelles maisons écologiques se sont débarrassées des convecteurs et autres chaudières. Les maisons passives, des bâtiments à l'intérieur desquels il n'est pas prévu de radiateur, aucun chauffage. Elles utilisent des sources passives d'énergie comme le rayonnement solaire ou encore la chaleur corporelle de ses occupants.



