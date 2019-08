Immobilier locatif : le Top 5 des villes où il faut miser

Emprunter n'a jamais coûté aussi peu cher, avec des taux d'intérêts des crédits immobiliers tombés cet été à 1,2% en moyenne (toutes durées confondues), selon le dernier Observatoire Crédit Logement /CSA. Et cela réveille l'âme d'investisseur de certains Français. Plus du quart (26,5%) de ceux ayant acquis un logement dans l'ancien au premier semestre 2019 destinaient en effet leur achat à la location, selon les chiffres de Century 21, rapportés fin juillet par Le Parisien. C'est 32% de plus qu'un an plus tôt, selon ce réseau d'agences immobilières mentionné par le quotidien.





Certes, mais où investir ? Outre la part de risque que vous êtes prêt à prendre, différents éléments sont à considérer, tels que notamment le prix au mètre carré (qui doit rester accessible tout en laissant présager une hausse) et la présence d'une demande conséquente (dynamisme, universités et écoles d'enseignement supérieur). La plateforme d'annonces immobilières SeLoger a mixé différents paramètres pour établir, ce lundi 26 août, son classement des villes où miser en cette rentrée 2019. Voici les cinq arrivant en tête ainsi que les arguments et des chiffres avancés par SeLoger pour expliquer ses choix.