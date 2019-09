Travaux d'économie d'énergie : l'éco-PTZ perdure jusqu'en 2021, les règles pour bénéficier de ce prêt gratuit

RÉNOVATION - Isolation des murs, panneaux photovoltaïques, chaudière à condensation... l'éco-prêt à taux zéro permet de financer de nombreux travaux pour rendre un logement plus économe en énergie. Voici tout ce qu'il faut savoir pour bénéficier de ce crédit gratuit.

Il sera proposé jusqu'à au moins fin 2021. L'éco-PTZ (pour "prêt à taux zéro") permet de financer des travaux d'économie d'énergie chez soi. Créé en 2009, ce dispositif a connu de récentes évolutions. La loi de Finances pour 2019 a en effet simplifié ce dispositif. Non seulement il n'est plus nécessaire de réaliser un bouquet de travaux pour accéder à ce prêt mais il peut désormais être également demandé pour tous les logements achevés depuis plus de deux ans.

Qu'il s'agisse d'une maison ou d'un appartement, le logement doit avoir été construit depuis plus de deux ans (et non plus seulement avant 1990 comme c'était le cas auparavant). Il doit également être occupé en tant que résidence principale.