L’immobilier, à l’arrêt depuis six semaines, prépare sa reprise

Le secteur de l'immobilier est l'un des plus touchés par le confinement. Il enregistre moins 75% de promesses de vente depuis la mi-mars. En cause, l'arrêt des visites pour ne pas faire de prendre de risques aux clients. Les projets d'achats sont bouleversés. Si moins d'acquéreurs se manifestent lors de la reprise, le prix des biens pourrait baisser. Alors qu'à l'inverse, les taux d'intérêt sont repartis à la hausse pendant la crise.



