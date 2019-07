L'immobilier de prestige a vent le poupe : découvrez des maisons d'exception

Même si les prix moyens au mètre carré y sont trois fois moins élevés qu'à Paris, les biens du bassin atlantique sud connaissent également une forte progression : +13% dans les Pyrénées-Atlantiques (5.950 euros/m²), +12% dans les Landes (4.100 euros/m²). Dans le sud est méditerranéen, le Vaucluse affiche la hausse moyenne la plus importante (+12%, à 4.250 euros/m²). Le marché alpin bénéficie quant à lui de sa proximité avec la Suisse : l'augmentation la plus importante concerne la Haute-Savoie (+14%, à 7.500 euros/m²).





A plus petite échelle, c'est surtout dans les stations balnéaires prisées que ce marché des biens d'exception bat son plein : l’Île-de-Ré (7.300 euros, +16%), Deauville (5.450 euros/m², +13%), La Baule (7.400 euros/m², +11%), le Cap-Ferret (10.600 euros/m², +10%) et Biarritz (7.000 euros/m², +6%) connaissent les plus forts rebonds. A l'inverse, les prix se stabilisent, voire baissent, sur la Côte d'Azur, tout en restant à un niveau très haut : Riviera niçoise (14.900 euros/m², +4%), Cannes et ses alentours (15.800 euros/m², +1%), Saint-Tropez et ses alentours (14.950 euros/m², -8%). Sans surprise, la vue sur la mer valorise énormément le bien : le prix au mètre carré bondit alors de 24% dans le Var et 29% dans les Alpes-Maritimes.