La Chronique éco : Ces dossiers qui ne passent pas dans l'immobilier

De plus en plus de banques refusent les dossiers qu'elles jugent fragiles ou à risque. Les salariés au chômage partiel, les secteurs fragiles et les apports personnels faibles figurent parmi les motifs de refus de crédit. Elles craignent qu'avec la crise les impayés se multiplient. Qu'en est-il des taux et des prix de l'immobilier ?



