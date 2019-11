Prix de l'immobilier : la hausse continue, y-a-t-il un risque de bulle et d'explosion ?

Les prix de l'immobilier ne cessent d'augmenter, notamment dans l'ancien. Selon les chiffres de l'Insee et des notaires, la hausse s'est poursuivie au 3e trimestre 2019 par rapport au même trimestre 2018 : +3,2% dans l'ensemble de la France, +6,1% à Paris, où le mètre carré devrait atteindre 10.300 euros en moyenne à la fin de l'année ! Au total, plus d'un million de transactions ont été réalisées en un an.

Face à cette situation et aux craintes de retournement brutal du marché, le gouvernement tente de calmer le jeu. Il demande ainsi aux banques de prêter moins facilement aux ménages. Pourtant, les risques de bulle semblent limitées. Tout d'abord, les établissement bancaires prêtent en effet à taux fixe et non à taux variable. Ensuite, l'assurance-vie ne rapportant plus grand-chose, les particuliers ont tout intérêt à se tourner vers l'immobilier. Enfin, l'offre dans le neuf est au plus bas.