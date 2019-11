La Chronique éco : Taux trop bas des crédits immo, attention danger

Les taux de crédit immobilier ont encore atteint un record ce mois d'octobre avec un plancher de 1,13% pour le taux moyen et 1,05% le taux sur quinze ans. Une situation qui fragilise de plus en plus les ménages car ils empruntent trop et qui inquiète énormément le gouvernement. En effet, en l'espace d'une dizaine d'années, les indicateurs de crédit ont flambé. La durée du crédit est passée de moins de quinze ans au début des années 2000 à 20 et 30 ans en 2018. Par ailleurs, le montant emprunté a aussi presque doublé en passant de trois ans de salaire en 2003 à 5 ans de salaire en 2018. Du coup, le gouvernement veut calmer les banques. Comment compte-t-il s'y prendre ?



