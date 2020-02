Logement : comment le gouvernement veut en finir avec les appartements vides

C'est par exemple le cas de Sylvie Grimonprez, qui a beaucoup hésité avant de relouer son logement. Celle-ci explique en effet, devant les caméras de TF1 dans la vidéo ci-dessus, que son ancien locataire ne lui a pas versé de loyer pendant près d'un an. Et que pour rendre les lieux de nouveau habitables, il a fallu dépenser 18.000 euros en travaux et procédures. Des difficultés qui poussent de plus en plus de propriétaires à jeter l'éponge.

Pour résoudre le problème, le gouvernement a donc l'intention de mieux informer les propriétaires sur les différents dispositifs mobilisables : aide financière pour réhabiliter les logements, garantie d'Etat "Visale" proposée gratuitement au bailleur pour couvrir les impayés de loyer si le candidat à la location a, dans la plupart des cas, moins de 30 ans. En outre, lorsqu'il s'agit de grands investisseurs, le gouvernement envisage la réquisition des lieux, qui peuvent alors par exemple être des bureaux vides.