Prix des loyers : hors Paris, quels sont les départements les plus chers ?

Le montant actuellement demandé pour un nouvel emménagement s'élève ainsi en moyenne à 723 euros par mois charges comprises pour une location vide d'en moyenne 57 m², selon les données compilées à partir de 800.000 annonces par SeLoger. C'est 2,7 % plus cher qu'il y a un an. Pour un meublé, le montant est de 771 euros charges comprises (57 m² également), en augmentation de 5,9%.

Outre la capitale, trois départements de l'Île-de-France affichent les moyennes les plus élevées pour des meublés : les Hauts-de-Seine (1.377 euros par mois charges comprises), les Yvelines (1.129 euros) et le Val-de-Marne (1.027 euros). La proximité de la Suisse tire les prix vers le hauts dans l'Ain (1.104 euros), qui se place juste derrière ces départements franciliens. Les Alpes-Maritimes (975 euros), au coeur de la Côte d'Azur, ferment ce Top 5 des départements les plus chers hors Paris.

Les disparités sont également criantes entre les grandes villes de plus de 100.000 habitants. Par exemple, pour une location vide cette fois, les écarts vont du simple à plus du triple entre Limoges (490 euros charges comprises) et Paris (1.626 euros). Nice (859 euros), préfecture des Alpes-maritimes, arrive assez logiquement en deuxième position derrière la capitale. Aix-en-en Provence (858 euros), Lyon (857 euros) et Bordeaux (774 euros) complètent ce Top 5.

À noter que Lyon (+10,2%), Strasbourg (+6,4%) et Paris (+6%) ont enregistré les plus fortes hausses sur un an de loyers charges comprises, toujours pour une location vide.