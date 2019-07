Achat immobilier et transports : combien de temps êtes-vous prêt à mettre pour aller au travail ?

Une nouvelle "tendance" qu'elle explique par "des raisons financières (coût de l'essence et du diesel) et écologiques avec le développement de la sensibilisation aux problèmes environnementaux (émissions de CO2 et de particules fines)". Résultat, le temps de trajet domicile-travail souhaité par ses clients tourne souvent autour de "5 à 6 minutes, dans l'idéal, au moins pour l'un des deux membres du couple", évalue-t-elle tout en se souvenant qu'à ses débuts, "il y a 20 ans, rouler 35 km à travers la campagne ou sur l'autoroute ne faisait pas peur".





Au sein de la métropole parisienne, ces quelques minutes se transforment plutôt en "30 minutes de durée maximum de trajet souhaitée dans la capitale et 45 minutes en banlieue", rapporte de son côté Éric Chatry. Dans les faits, c'est en effet surtout autour des grandes villes que les habitants s'éternisent dans les transports. Des données publiques datant de 2014, indiquent ainsi qu'à Paris intra muros, le temps médian des trajets domicile-travail est de 19 min (la moitié y passe moins de 19 min, l'autre plus, selon cette méthode de calcul qui ne fait donc pas apparaître les extrêmes) pour une distance médiane de 2,9 km tandis qu'à Vincennes, c'est 41 minutes pour 8,8 km. Autres exemples : 13 min et 2,7 km pour Lille mais 30 min et 6,1 km à Wattignies ou encore 19 min et 3,5 km à Lyon mais 28 minutes et 9,19 km à Francheville. A l'échelle de la France, les statistiques sont de 16 minutes pour 7,70 km... même s'il n'est pas rare que ce temps soit largement dépassé.