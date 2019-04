10 ans et déjà journaliste sportive

Romane n'est pas une petite fille comme les autres. A part le hip-hop et la batterie, elle est également passionnée de basketball. Elle a même créé sa propre émission radio pour en parler. Chaque semaine, dans son podcast "NBA by Romane" sur SoundCloud, la petite fille de 10 ans commente les matchs et elle sait vraiment s'y prendre, tout en ajoutant de temps en temps une pointe d'humour. Bref, une vraie journaliste sportive en herbe. Notons qu'elle comptabilise déjà près de 35 000 auditeurs.



Ce mercredi 10 avril 2019, Hélène Mannarino, dans sa chronique "La surprise", nous parle de Romane, une petite fille de 10 ans qui a sa propore émission radio sur SoundCloud. Cette chronique a été diffusée dans La Matinale du 10/04/2019 présentée par Julie Hammett sur LCI. Du lundi au vendredi, dès 5h45, Julie Hammett vous présente la Matinale entourée de ses chroniqueurs.