2024 : le ventriglisse, bientôt olympique ?

Pour faire du ventriglisse, il suffit d'une bâche, d'un peu d'eau et de savon. Les participants doivent ensuite glisser le plus loin possible sur le ventre. Mais, trois de nos compatriotes entendent mettre la barre plus haute et inscrire cette pratique aux JO 2024. Pour qu'un sport devienne toutefois olympique, il y a beaucoup de critères à remplir. Alors, cette "discipline" a-t-elle une chance ? Affaire à suivre.



Ce samedi 6 octobre 2018, Christopher Quarez, dans sa chronique "Les insolites de Quarez", nous parle du pari fou de trois Tarnais. Cette chronique a été diffusée dans La Matinale Week-End du 06/10/2018 présentée par Christophe Moulin sur LCI.