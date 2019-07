À la découverte du musée des selfies !

Si les amateurs de selfies manquent parfois d'inspiration pour se mettre en scène, un musée a ouvert ses portes à Budapest. Palmiers roses, macarons géants et piscine de perles..., on y trouve une galerie de décor destinée exclusivement à Instagram. Avec près de 30 000 visiteurs depuis son ouverture en décembre, le Selfie Museum de Budapest se classe d'ores et déjà parmi les sites les plus populaires de la capitale hongroise.



Ce mardi 30 juillet 2019, Jade Partouche, dans sa chronique "La surprise", nous présente le "musée du selfie" de Budapest.