À la rencontre de Frédéric Jaunault, le sculpteur de légumes

Cuisinier de formation et élu meilleur ouvrier de France, Frédéric Jaunault est un artiste qui cultive une passion pour les fruits et légumes. Parmi ses œuvres d'art : un sac à main en chou-fleur, des escarpins en haricot blanc, et même une robe de mariée à base de radis et de piments rouges. Son imagination n'a pas de limite.



