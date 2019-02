Accusé de plagiat, Gad Elmaleh contre-attaque

Après Michael Youn, Michel Leeb, Malik Bentalha et tant d'autres, c'est au tour de Gad Elmaleh. Copycomic a passé au crible les sketchs et spectacles de ce dernier, dénonçant des plagiats que l'internaute anonyme aime appeler "les Gaderies". En réponse à cette accusation, l'humoriste préféré des Français a décidé de contre-attaquer à la fois sous les traits de l'humour et par le biais de ses avocats.



Ce jeudi 21 février 2019, Christophe Beaugrand, dans sa chronique "Ça va faire du bruit", nous parle du scandale autour de Gad Elmaleh. Cette chronique a été diffusée dans La Matinale du 21/02/2019 présentée par Pascale de La Tour du Pin sur LCI. Du lundi au vendredi, dès 5h45, Pascale de La Tour du Pin vous présente la Matinale entourée de ses chroniqueurs.