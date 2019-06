"Comment ont-ils pu me laisser ?" Une passagère d'Air Canada s'endort en vol et se réveille dans un avion vide

Au réveil, elle s'est dit qu'elle faisait un cauchemar, tant la situation paraissait improbable. La jeune femme parvient à joindre brièvement un ami sur son téléphone portable, avant de tomber à court de batterie : les prises USB de l'avion ayant été déconnectées et l'électricité coupée. "J'essaie de me concentrer sur ma respiration et de contrôler mon attaque de panique", raconte -t-elle.





En fouillant l'avion, elle déniche finalement une lampe torche dans le cockpit et parvient à ouvrir l'une des portes de l'appareil. Mais quinze mètres la séparent du sol. Elle réussit ensuite à attirer l'attention d'un conducteur de chariot de bagages, en lui envoyant des signaux lumineux avec sa lampe. L'homme découvre Tiffani Adams au niveau de la porte ouverte de l'avion, les jambes dans le vide. "Il est choqué, me demande comment diable ils ont pu me laisser dans l'avion", raconte-t-elle. "Je me pose la même question."





A l'aide d'un escalier mobile, elle a pu regagner le sol, et des employés d'Air Canada se sont excusés platement en lui proposant une voiture ainsi qu'une nuit d'hôtel. Quelques jours plus tard, d'autres employés l'ont appelée pour essayer de comprendre comment cela avait pu arriver, promettant de diligenter une enquête interne. La jeune femme quant à elle, est sujette, depuis cet incident, à des terreurs nocturnes.