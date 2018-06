Allemagne : cinq félins dont deux lions s'échappent d'un zoo

Juste quelques instants de liberté... Deux lions, deux tigres et un jaguar se sont évadés ce vendredi d'un parc zoologique, dans l'ouest de l'Allemagne. Les cinq félins ont été retrouvés puis capturés quelques heures plus tard, indique le journal local Volksfreunde. Un ours s'était également échappé, mais il a été abattu par les autorités.





Selon le journal local, les animaux ont pu être repérés grâce à un drone et n'ont finalement jamais quitté l'enceinte de ce zoo de quelque 30 hectares. Les habitants de la petite localité de Lünebach, où se situe le parc zoologique, ont dû rester cloîtrés dans leur habitation, alors qu'une battue était organisée par des pompiers, policiers et vétérinaires.