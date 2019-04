Allier : les pompes funèbres se trompent de corps, la famille porte plainte

Une erreur inimaginable. Le 17 janvier 2019, Odette Brun décède à l’âge de 81 ans à l’hôpital privé Saint-François, à Désertines (Allier). Le lendemain, son fils François, attend l’arrivée du corbillard au domicile de sa mère à Saint-Victor comme le rapporte La Montagne. Les pompes funèbres lui restituent la housse censée contenir le corps de sa défunte mère. Mais à l’ouverture de la housse, première surprise : les vêtements que porte le corps ne sont pas les bons.





“Vous ne lui avez pas mis les affaires que j’avais préparées ?”, demande François Brun aux transporteurs sous-traitants des pompes funèbres. La personne porte un robe rouge et non pas un pantalon. Ce n’est qu’au moment de monter le regard jusqu’au visage que François Brun a compris qu’il ne s’agissait pas de sa mère. Les transporteurs lui présente l’avis de décès qui porte pourtant bien le nom d’Odette Brun. “Je me pose 25 000 questions : qui est cette personne, où est ma mère ?”, raconte le fils à La Montagne.