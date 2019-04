Angela Merkel méconnue dans un cliché d'elle adolescente

Une photo d'Angela Merkel à l'âge de 18 ans circule sur les réseaux sociaux. Elle est entourée de deux amies qui sont décrites comme étant Theresa May, la Première ministre britannique et Gina Haspel, l'actuelle patronne de la CIA. Une mince probabilité de vérité qui a, néanmoins, valu une enquête plus approfondie. Une autre photo prise à Moscou en 1988, où l'on y voit Ronald Reagan et Vladimir Poutine avec un appareil photo sur le cou, anime la toile. Ce dernier était un agent du KGB déguisé en touriste.



