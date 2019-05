Angleterre : la nouvelle vie des cabines téléphoniques de Londres

En Angleterre, les cabines téléphoniques sont transformées en mini-café, en atelier de réparation pour smartphone ou même en boîte de nuit. C'est une initiative de l'opérateur britannique British Telecom. Ce dernier a vendu plus de 5 800 de ses célèbres cabines, pour un euro symbolique. Remises en état, les exemples d'utilisation de ces dispositifs se multiplient dans tout le pays.



