Après le tunnel sous la Manche, un pont entre la France et l'Angleterre ?

Le jeudi 18 janvier 2018, Emmanuel Macron était en visite à Londres pour discuter du gros dossier des migrants. Une visite au cours de laquelle, le ministre anglais des Affaires étrangères a proposé de construire un pont au-dessus de la Manche. Une proposition faite sans doute dans le but de détendre l'atmosphère et qui fait bien rigoler les Calaisiens. On rappelle que cette idée date de l'époque de Napoléon. Notons également que le détroit du Pas-de-Calais est marqué par d'importants trafics de gros bateaux dont des pétroliers. Le pont devrait alors être très haut pour que ces derniers puissent passer en dessous.



