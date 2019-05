Après les trottinettes, les bâtons sauteurs ?

À Paris, les trottinettes ne font pas l'unanimité. Leur présence gène la circulation et particulièrement les piétons. Un autre moyen de locomotion imaginé par une start-up suédoise pourrait bien faire son apparition dans nos villes et faire aussi parler de lui dans peu de temps. Il s'agit du bâton sauteur. Un projet qui semble assez absurde, mais qui est très pris au sérieux par son initiateur. D'ailleurs, la start-up va tester ces bâtons sauteurs dans les plus grandes villes suédoises et envisage même de les déployer dans les autres grandes du monde.



