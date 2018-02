Après trois ans d’essais, un puzzle est résolu et fait gagner 40 000 euros de bitcoins

Nommé "TORCHED H34R7S"», le puzzle cachait visiblement son secret dans les flammes de plusieurs couleurs peintes sur les bords du tableau. Selon le site de la BBC, la couleur et la forme de chaque flamme déterminait un fragment de quatre caractères d’une série binaire (composée de 0 et 1), auquel s’ajoutait une autre partie du code présente dans les six rubans rouges de différentes tailles dans le coin inférieur droit de la peinture.





Le code de 0 et de 1 mis bout à bout, celui-ci donnait accès à un portefeuille de cinq bitcoins. Chacun valait 8 000 euros lors de leur encaissement au début du mois de février, soit 40 000 euros pour le génie du déchiffrage.