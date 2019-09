Architecture : les maisons "caméléon"

ÇA VOUS TENTE ? - Les maisons d'un nouveau genre prennent vie grâce aux projets futuristes des architectes. A effet miroir ou en conteneurs recyclés, elles respectent totalement l'environnement.

Ode à la nature avec les maisons "caméléon". En Estonie, des maisons à effet miroir et écoresponsables sont installées en pleine nature et ne font qu'un avec le paysage qui les entoure. Elles s'y fondent complètement jusqu'à en devenir invisible. Mesurant 18 m², elles coûtent environ 30 000 euros et l'installation se fait en seulement huit heures. Dans le désert californien, une maison en conteneurs recyclés mesurant 650 m² est tout aussi étrange et époustouflante. Enfin, en Norvège, un designer turc projette de construire un hôtel avec une piscine située à 604 mètres du sol.



