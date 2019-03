VIDÉO - Attendu à Düsseldorf, un avion atterrit par erreur... à Edimbourg

Selon la BBC, le pilote aurait, une fois atterri à Edimbourg, demandé aux passagers de lever la main pour savoir s'ils voulaient toujours se rendre à Düsseldorf. Chose à laquelle tous les passagers ont répondu favorablement. Finalement, ils effectueront une escale de près de deux heures et demi à Edimbourg.





Interrogée par la BBC, une passagère, Sophie Cooke, qui a d'abord cru à une blague du personnel navigant, a confié que l'attente dans l'avion à Edimbourg était "très frustrante" : "Les toilettes étaient bloquées et il n'y avait plus de collation. (...) Le pilote a déclaré qu'il n'avait aucune idée de comment cela était arrivé. Il a dit que cela ne s'était jamais produit auparavant et que l'équipage essayait de trouver une solution."