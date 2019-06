Attention aux fausses attractions !

De plus en plus, des images d'attractions invraisemblables circulent sur la toile. Parfois, elles sont tellement extraordinaires que l'on peut se poser des questions sur leur existence. Ces derniers jours, la vidéo d'une impressionnante attraction de chute libre, dans laquelle les visiteurs sont lâchés dans le vide pour ensuite tourner sur eux-mêmes, a fait le buzz. Il s'avère en réalité qu'il s'agissait d'une image de synthèse produite à l'occasion du 30ème anniversaire d'un parc à Séoul. La vidéo a cumulé 20 millions de vues en trois jours, un coup de com' réussi pour le parc.



